Esed ateşle oynuyor! TSK gözlem noktasını arkalarına alıp bakın ne yaptılar

Rusya destekli Esed rejimi unsurlarının Hama kuzey kırsalındaki 9 nolu TSK gözlem noktasını kuşattığı bildirildi. Rejim askerleri, gözlem noktamızı arkalarına alarak fotoğraf çekildi.

İdlib'in güney kırsalındaki Han Şeyhun yerleşiminin Rusya destekli Esed rejimi tarafından ele geçirilmesinin ardından Hama kuzey kırsalında ilerlemeye devam eden rejim güçleri Türk gözlem noktasının sıfır noktasına kadar geldi.

Yerel kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre, gözlem noktasının önünden ilerlemeye devam eden Rusya destekli unsurlar, Morek yerleşimini tamamen ele geçirmek için saldırılarını sürdürüyor.

Son olarak Hama kuzey kırsalındaki Latamina ve Kefr Zita gibi muhaliflerin etkin olduğu yerleşimler de rejim unsurlarınca ele geçirildi.