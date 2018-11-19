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Esed askeri bölgeye sızmaya çalıştı... ÖSO püskürttü!

Esed rejimine bağlı askerler ve bazı terörist grupların, dün gece “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” sınırları içerisindeki bölgelere sızmaya çalıştığı, bu girişimin ÖSO güçleri tarafından engellendiği bildirildi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:42
Esed askeri bölgeye sızmaya çalıştı... ÖSO püskürttü!

Suriye’deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist gruplar, ateşkes korunması için varılan Soçi mutabakata rağmen “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” sınırları içerisindeki bölgelere dün gece sızma operasyonu düzenledi.

ÖSO püskürttü

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Ulusal Özgürleştirme Cephesi, rejim güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltma" sınırları içindeki Raşidin bölgesine dün gece yaptığı sızma girişimini püskürttü.

Rejim kayıp verdi, top atışı düzenledi

ÖSO'nun hafif ve orta silahlarla karşılık vermesiyle kayıplar veren rejim ve destekçileri daha sonra bölgeye çok sayıda top atışı gerçekleştirdi.

Yine sivilleri vurdu

Esed rejimi ve destekçileri, sızma operasyonu düzenlediği saatlerde, Halep’ın batı kırsalındaki Zehra bölgesi, Halsa, Han Tuman köyleri, Hama’nın kuzeyindeki Latamne beldesi ile Hasraya ve Lazkiye’de Türkmendağı'nda sivil yerleşimleri top atışlarıyla vurdu.

Toplam 27 ölü var

17 Eylül'de imzalanan Soçi mutabakatından bu yana rejimin saldırılarında toplam 27 sivil yaşamını yitirdi, onlarca sivil yaralandı.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken, askeri muhalifler ise mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 12:42
  1. Ordu
  2. Esed rejimi
  3. esed askerleri
  4. ÖSO
  5. terörist

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