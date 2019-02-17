Esed: ABD sizi korumayacak

Katil Beşar Esed, ülkedeki son gelişmelere ilişkin düzenlenen toplantıda, "Amerikalılara güvenen gruplara, onların sizi korumayacağını söylüyoruz" dedi.

Ülke çapından yerel temsilcilerle bir araya gelen Esed, ‘Suriye'yi bölme planının yeni olmadığını' söyledi. Bu planın ‘Suriye'nin sınırlarının dışına çıkarak tüm bölgeyi kapsadığını' söyleyen Esed, "Bazı devletlerin Suriye politikası terörü desteklemeye ve devlet otoritesinin altını oyma amaçlı kapsamlı bir ademi merkeziyetçiliği teşvik etme amaçlıydı" ifadelerini kullandı.

"Suriye çalınacak bir mal değil"

Esed ayrıca, ‘Suriye'nin hırsızlar tarafından çalınabilecek bir mal olmadığını' söyledi.

ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey de, Münih Güvenlik Konferansı'nda Washington'un bölgedeki asker geri çekilmesi ve sonraki dönemdeki amaçlarına ilişkin yaptığı planların altını çizdi.