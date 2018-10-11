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'Escobar amca' iş üzerinde yakalandı

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenerek takibe alınan 'Escobar amca' lakaplı yürüme engelli 68 yaşındaki H.E.'nin aracında uyuşturucu ele geçirildi.

11 Ekim 2018 Perşembe 13:00
'Escobar amca' iş üzerinde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen, uyuşturucu kaçakçılığının en büyük baronlarından olan Kolombiyalı Pablo Escobar'dan esinlenilerek 'Escobar amca' lakabı takılan H.E., kendi aracı ile Ankara yolunda yakalandı.

Daha önce de 'uyuşturucu ticareti' suçundan sabıkası bulunduğu belirtilen H.E.'nin, sol bacağı olmadan kullandığı araçtan 215 gram toz esrar, 0,45 gram plaka şeklinde esrar maddesi ve ikametinde de yapılan aramada ise 80 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 13:00
  1. Ankara
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. Escobar Amca
  4. gözaltı

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