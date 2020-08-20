Eşcinselliği savunan baroyu eleştirdiği için dâvâ açtılar

Hasan Eğrigöz Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın, hutbesinde zina ve eşcinselliğin ayetlerle haram olduğunu söylemesi üzerine, başta Ankara Barosu olmak üzere, aralarında Şanlıurfa Barosu’nun da bulunduğu birçok barodan Erbaş’a tepki gelmişti. Bunun ardından Şanlıurfa Eyyübiye eski Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Parti Eyyübiye Belediye Meclis Üyesi Necmeddin Sağlam da Şanlıurfa Barosu’nun eşcinselleri destekleyen açıklamalarını eleştirerek, “Bu mübarek saatte kafama birşey takıldı. Avukat kardeşlerimi tenzih ederek diyorum ki; acaba baroların yönetimini eşcinseller ele geçirmiş olabilir mi?” sorusunu sorması üzerine baro tarafından önce tehdit edildi, daha sonra ise hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Madem hakaret o zaman savunma!

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Necmeddin Sağlam, şunları dile getirdi: “Yaptığım paylaşım dolayısıyla, aradılar, bizim yakın arkadaşları tehdit ettiler ama biz onlara pabuç bırakacak değiliz. Karakoldan çağırdılar ifade vermeye. Gittim baktım ki bizim Baro Başkanı Abdullah Öncel, sözde hakaret, tehdit ettiğim gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuş. Bizim amacımız buydu zaten baronun maskesi düşsün. Eğer eşcinselliği kendilerine hakaret sayıyorlarsa o zaman neden savunuyorlar? Madem destekliyor, savunuyorsanız o zaman neden şikayetçi oluyorsunuz? Siz LGBTİ sapkınlarını savunuyorsunuz bunun adı özgürlük oluyor da ‘Baroların yönetimini eşcinseller ele geçirmiş olabilir mi?’ ifadeleri neden düşünce özgürlüğü sayılmıyor da bunu hakaret olarak kabul ediyorsunuz? Madem hakaret sayıyorsunuz, o zaman savunmayın.

Dertleri dindar, İmanlı nesil

Meslek odalarının aileyi ortadan kaldıracak sapkınlıkların yanında olduklarını belirten Sağlam, şöyle devam etti: “Bunların derdi eşcinsellik, ifade özgürlüğü falan değil, asıl dertleri Diyanet İşleri Başkanıdır. Dertleri dindar, imanlı nesil. Aileyi ortadan kaldıracak ne varsa onların derdi de odur. Ortada bir baro var ve bu baro milletin menfaatine yapılan ne varsa onun karşısında. Bu sadece baroda olan birşey değil. Baro zihniyetinde olan bütün odalarda ve aynı şekilde TMMOB da. Biz TMMOB’u, Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminden biliyoruz. Milletin menfaatine yapılan her işe karşı çıktılar. Türkiye’nin aleyhinde olan ne varsa da onun yanındalar. Bu; gün gelir PKK olur, LGBTİ olur. Bunların ahlakı, kişiliği budur.”