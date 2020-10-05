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Dünya Eşcinsellere bile göz kırpan Papa solcuların peşinde
Dünya

Eşcinsellere bile göz kırpan Papa solcuların peşinde

Daha önce kilisenin eşcinsellerden özür dilemesi gerektiğini ifade eden Papa Fracis gözünü şimdi de solculara dikti. Şirin görünmek isteyen Papa, kilisenin hiçbir zaman özel mülkiyeti benimsemediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 04:08:00 -
Eşcinsellere bile göz kırpan Papa solcuların peşinde

Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis'in kiliselere gönderdiği Fratelli Tutti (Tüm Kardeşler) adlı 3. ansikalinde (mektup) Hristiyanlığın hiçbir zaman özel mülkiyeti benimsemediğini söyledi.

Koronavirüsün serbest piyasa ekonomisinin kırılganlığını kanıtladığını belirten Papa Francis, ülkelerin insan onurunu tekrar merkeze koyması gerektiğini, varolan ekonomik sistemin toplumu tehdit eden yeni kırılganlıklara yol açtığını belirterek, yeni alternatif sosyal yapılar inşa edilmesini söyledi.

Solculara göz kırptı

Hristiyan geleneğinin özel mülkiyet haklarını hiçbir zaman mutlak ve dokunulmaz olmadığını belirterek kilisenin bir anlamda solcu olduğunu bile iddia etti.

Papa, popülizme ve göç karşıtlarına karşı çıktığını yineleyerek, Irçılığı hızla mutasyona uğrayan ve sürekli yenilenen ortaya çıkmak için bekleyen bir virüse benzetti.

George Soros'un hoşuna gidecek çağrı

George Soros'un açık toplum söylemlerine destek çıkarcasına Papa, Herkesi bütünleştiren açık toplumlar çağrısında bulundu.

Eşcinsellere göz kırpmıştı

Papa daha önce yaptığı açıklamada, Katolik kilisesinin eşcinsellerden özür dilemesi gerektiğini belirtmişti. 

 

 

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