Eşcinsel sapkınlık destekçileri iyice zıvanadan çıktı! Hükümete İstanbul Sözleşmesi tehdidi

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr

Ailenin kurumunun korunması ile ilgili hassasiyet gösteren binlerce STK’nın “İstanbul Sözleşmesi kaldırılsın” talebine karşı harekete geçen eşcinsel sapkınlık destekçisi laik çevreler, hükümeti baskı altına alacak açıklamalarla aile kurumunu ifsat eden uygulamalara sahip çıktılar. Cumhuriyet gazetesine konuşan bir avuç laikçi azgın azınlık, “AKP’nin çocuk istismarcılarını aklamaya çalıştığı yasa teklifini başlarına çaldığımız gibi bu girişimlerini de başlarına çalarız.” diyerek hükümeti tehdit etmeye kalktı.

İstanbul Sözleşmesi bir bildiriyle feshedilebilir

Cumhuriyet gazetesine konuşan İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu “İstanbul Sözleşmesi uluslararası bir sözleşme, bir Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Bu nedenle, Türkiye’nin Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne yapacağı bir bildiriyle ‘ben bu sözleşmeyi uygulamak istemiyorum’ demesi mümkün (md.80).” ifadelerini kullanırken, “İstanbul Sözleşmesi’ni feshetmek demek, kadınlara karşı şiddete, bu insan hakları ihlaline göz yummak demektir. 6284 sayılı Kanunu da işlevsiz bırakmak demektir.” şeklinde konuştu.

“AKP’nin başına çalarız” tehdidi

Sözde İlerici Kadınlar Meclisi üyesi Avukat Yelda Koçak, “Bugün İstanbul Sözleşmesi aleyhine yükseltilen ses kadın düşmanı, gerici koronun sesidir. Bu gerici koronun her gün bir başka kadın düşmanı üyesi sesini yükseltmekte, iktidar da onlara alan açmaktadır.” hezeyanında bulunurken, İstanbul Sözleşmesi’ni savunarak hükümeti şu sözlerle tehdit etmeye yeltendi:

“Kadınlar gerek ülkemizde gerek uluslararası alanda hukuki metinlerle güvence altına alınan hakları yüzyıllardır verdikleri eşitlik, özgürlük mücadelesi ile kazandıkları için hiçbir iktidarın, hiçbir siyasetçinin bu kazanımlarımızı bir çırpıda gasp etmeye gücü yetmeyecektir. İstanbul Sözleşmesi “aile kurumunu parçalıyor” bahanesi ile kaldırılmaya çalışılırsa kadınlar esasında kadınlar için bir esaret olan o aile kurumunu değiştirir/kaldırır yine de kazanılmış haklarına dokundurmaz. Tıpkı AKP’nin çocuk istismarcılarını aklamaya çalıştığı yasa teklifini başlarına çaldığımız gibi bu girişimlerini de başlarına çalarız.”

Mor Çatı feministi İslam’a kin kustu

CHP zihniyeti ve eşcinsel sapkınların yayın organı Cumhuriyet gazetesine konuşan Mor Çatı’nın kurucularından feminist avukat Canan Arın ise; İstanbul Sözleşmesini bahane ederek İslam’a olan kinini şu sözlerle kustu:

“Ben 2002 yılında bu hükümet başa geldiği anda amaçlarının şeriatı getirmek olduğunu söylemiştim. Japonya’da geyşalar için uygulanan, ‘erkeğe daha iyi nasıl hizmet edilir’i öğreten kadın üniversitelerini getirmeye çalışıyorlar. Başka bir aklıevvel çıkıp ‘kadın kocasına adıyla hitap edemez’ dedi. İstanbul Sözleşmesi ‘kutsal aileyi’ tehdit ediyormuş, bu aile neymiş bir tarif etsinler. Erkeğin mutlak egemenlik alanı mı kutsal aile dedikleri? AKP’li erkekler neden kadınlarla eşit yaşamayı göze alamıyorlar. Kadın özgürlüğünden neden bu kadar korkuyorlar? Sözleşmenin iptal edilmemesi gerekir ama Türkiye’de hukuk diye bir kavram kalmadığı için her şey mümkündür.