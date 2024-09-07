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Gündem Eşcinsel sapkınlığı gına getirdi! Vatandaştan sapkın Fatih Ürek’e dayak
Gündem

Eşcinsel sapkınlığı gına getirdi! Vatandaştan sapkın Fatih Ürek’e dayak

Yeniakit Publisher
2024-09-07 19:27:00 -
Eşcinsel sapkınlığı gına getirdi! Vatandaştan sapkın Fatih Ürek’e dayak

Kıbrıs'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'nda bulunan Eşcinsel sapkın Fatih Ürek, orada bulunan bir vatandaş arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından vatandaş, sapkın Ürek’e fiziksel saldırıda bulundu. Olaya polis müdahale etti.

İstanbul Havalimanı’nda tekerlekli sandalyeyle uçağa binen sapkın Fatih Ürek ile bir yolcu arasında tartışma çıktı.

Tartışmayla başlayan gerilim, kısa sürede büyüyerek fiziksel bir kavgaya dönüştü.

Yaşanan olayda vatandaş Eşcinsel sapkın Ürek’e haddini bildirirken, polis olaya müdahale etti.

 

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