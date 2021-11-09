Eşcinsel sapkınlardan skandal çağrı! Ülkü Ocaklarını, Dindarları ve Alperenleri 'terörist' ilan ettiler

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Geçtiğimiz aylarda LGBT’ye bağlı bir grup tarafından CHP Genel Merkezi önünde "Fahri LGBT" ünvanı verilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki gün, "İktidara geldiğimizde ilk bir haftada İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlüğe sokacağız." açıklamasının ardından, Hollanda merkezli LGBT oluşumunun blog sitesi, Türkiye’deki dindarları, ülkücüleri ve alperenleri hedef gösterdi.

Fahri LGBT Başkanı işaret etti sapkınlar azıttı!

Hollanda merkezli LGBT sözde dayanışma grubu, ülkücüleri, dini cemaatleri ve alperenleri hedef göstererek "uluslararası kuruluşlarca terörist ilan edilmesi" çağrısında bulundu.

'Çağ dışı etnik milliyetçilik' sözleri ile hedef aldılar

National LGBT Solidarty adlı sapkın grup blog sitesinden "Nefret Terördür" başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de LGBT dayanışması çığ gibi büyürken gerici zihniyetlerin zorbalığı da son çırpınışlarını sürdürmektedir. Türkiye gibi kültürel gelişimini tamamlayamamış ülkelerde çağ dışı etnik milliyetçilik ve din holiganları LGBT’nin barışçıl dünyasına karşı savaş halindedir."

'Tüm gerici yapılar terör yapılanması şeklinde değerlendirilmeli'

"İnsanlığı ayrışmaya götüren ve sevginin kutsallığına savaş açan zihniyetlerin uluslararası kuruluşlarca terör örgütü ilan edilmesine yönelik çağrımızı yeniliyoruz. LGBT’nin barışçıl ve birleştirici yüzünü görmek istemeyen gerici zihniyetin güç merkezleri olan tarikatlar, dini cemaatler ve etnik teşkilatlar terör örgütü statüsünde değerlendirilmelidir. Türkiye’de faaliyet gösteren Ülkü ocakları’nın, ABD’de terör örgütü kabul edilmesi yönündeki tartışmaları yakından takip ediyoruz. Bizleri baskılayan, yaşam hakkımızı elimizden alan zorbacı, baskıcı bu zihniyetlerin tüm uluslararası kuruluşlar tarafından terör örgütü ilan edilmesi temennimizdir. Yalnızca Ülkü ocakları değil, dini cemaatler ve Alperenler teşkilatları ve bunlara bağlı tüm gerici yapıların uluslarası kuruluşlarca terör yapılanmaları kapsamında değerlendirilmesi yönünde çalışmaları destekliyoruz."