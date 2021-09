Eşcinsel destekçisine, Yeni Asya'nın bu aşkının sebebi ne?

yeniakit.com.tr

Yeni Asya, daha önce defalarca skandal açıklamalarıyla gündeme gelen İYİ Partili sözde hukukçu Bahadır Erdem'i yine manşetine taşıdı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne saldırıp Millet İttifakı partilerinin koalisyon hükümeti kurması için propaganda yapan Yeni Asya, Bahadır Erdem'in konuya dair görüşlerini paylaştı.

Yeni Asya'ya konuşan Erdem, "Halkta Parlamenter sisteme geri dönelim diyenlerin oranı yüzde 72'ye çıkmış durumda. Ortak paydamız parlamenter sisteme geçmek." dedi.

Bu aşkın sebebi ne?

Said Nursi hazretlerinin izinden gittiğini ileri süren Yeni Asya’nın, Bahadır Erdem’i manşetinden düşürmemesi görenleri şaşırtıyor.

İYİ Partili Bahadır Erdem’in, PKK’lı Selahattin Demirtaş’ın serbest kalması yönünde çağrı yapması halen hafızalarda tazeliğini korurken, sapkın eşcinsellere verdiği skandal destek de gündeme bomba gibi düşmüştü.

3 kızı ve eşi ile birlikte 2019 yılının Haziran ayında New York’a giden Bahadır Erdem, LGBTİ’nin sözde ‘onur’ yürüyüşüne katılmıştı. Yürüyüş sırasında bir video çeken Erdem, “Daha durun, daha hiçbir şey görmediniz. Hiçbir şey başlamadı. Kilise bütün rahipleriyle birlikte pride kutluyor. Bütün New York, bugünü büyük bir an olarak kutluyor. Buraya gelen insanlar geymiş, vesaireymiş, LGBT'ymiş, heteroseksüelmiş öyle bir ayrım yok. Bugünü müthiş bir insanlık günü olarak kutluyorlar.” ifadelerini kullanmıştı.

Nurcuların gazetesi olduğunu ileri süren Yeni Asya’nın, LGBTİ destekçisi İYİ Partiliye olan aşkının sebebi soru işaretlerine neden oldu!..