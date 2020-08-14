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Eşarbına saldıran magandayı anlatırken gözyaşlarını tutamadı

İstanbul’da bir kadın doktor trafikte maganda saldırısına uğramıştı. Saldırıdan sonra konuşan doktor o anları anlattı. Magandanın eşarbına saldırdığı kısmı anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 13:57:00 -

İstanbul’da trafikte tehdit edilip önü kesilen kadın doktora saldıran maganda kadının eşarbını çıkardı. O anları ağlayarak anlatan genç kadın gözyaşlarına hakim olamadı.

Önceki gün Eyüpsultan’da trafik magandalarının saldırısına uğrayan Diş Doktoru Sena Koçak, saldırı anını anlattı.

Yaşadıklarını ağlayarak anlatan Sena Koçak, "İş yerimden çıktım evime ilerliyordum. Araçta tek başımaydım. Sinyalimi verip sağ tarafa doğru geçmeye çalıştım. O sırada kornaya yüklenmeye ve küfürler yağdırmaya başladı. Aracın camları açık olduğu için sesi geliyor. Durdum orada 'bana küfür edemezsin' dedim kendimi savundum. O sırada yanıma yanaşıp tekrar küfürleri şiddetlendirmeye başladı. Ağza alınmayacak şeyler söyledi. Yanındaki bayanlar da arkadan küfür ediyorlar bana. Bir yandan tehdit ediyor öne geç göstereceğim sana. Önümüzü kesti ilerleyen yolda. İndi aracından üstüme doğru yürümeye başladı." dedi.

Eşarbımı çıkardı

Koçak sözlerine; "Ne yaparsam yapayım ki hiçbir suçum yok hiçbir şekilde bunu yapamaz. İnsanlık dışı, vahşet bu, magandalık. Günümüzde zaten kadına yönelik sıkıntıları biliyorsunuz. Benim oradaki amacım canım pahasına da olsa bu tarz insanları ellerini kollarını sallaya sallaya İstanbul'da gezmemeleri. Orada bana bıçak çekebilir, canıma kast edebilirdi, yaralayabilirdi. Hiçbiri gözümün önüne gelmedi. Hep eski çığlıklar geldi aklıma. Haberde adını duyduğumuz şiddet gören kadınlar geldi. O salınırsa can güvenliğimiz garantisini kim verecek. En ağır cezayı almasını istiyorum ki bir daha bir insana bu davranışı sergilemesinler" diye ekledi.

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