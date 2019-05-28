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Esansiyel yağlar bebekler için sağlıklı mıdır?

Kimi zaman hijyen kimi zaman da sağlıklı bir beden için tercih edilen esansiyel yağları bebeklere kullanmak doğru mu? Bitki çaylarından mümkün mertebe uzak tutulan bebekler aynı şekilde esansiyel yağlardan da korunmalı mı? İşte, aklınızdaki soruların tüm yanıtları...

28 Mayıs 2019 Salı 23:42
Esansiyel yağlar bebekler için sağlıklı mıdır?

Binlerce yıldır şifa için kullanılan esansiyel yağlar günümüzde de sık sık tercih ediliyor. Kimyasal ürünlerden ziyade hijyen için tercih edilen esansiyel yağlar birçok sağlık sorunun da çözümünde son derece etkili. Peki, bu yağlar bebek bakımında kullanılmaya uygun mu?

Her yağ uygun değil

Esansiyel yağlar son derece yararlı olsa da bebeklerde kullanımına özen göstermek gerekiyor. Her yağ bebeklerde kullanılmamalıdır. Ayrıca bebeğinize kullanacağınız her yağdan önce mutlaka doktorunuza danışmanıza tavsiye ederiz.

İşte, bebeklerde kullanımı uygun olan esansiyel yağlar:

Papatya yağı

Papatya yağı uyku sorunu yaşayan bebekler için tercih edilebilir. Ayrıca kolik sancılarında papatya ve lavanta yağı birleştirilerek bebeğe masaj yapabilirsiniz.

Limon yağı

Limon yağı ile bebeklerinizin enerjisini arttırabilirsiniz. Sabah uykusundan sonra bu yağı tercih edebilirsiniz.

Lavanta yağı

Doğal antibakteriyel özelliği gösteren lavanta yağını bebeklerinize güvenle kullanabilirsiniz. Kolik sancısını hafifletmeye yardımcı olan lavanta yağı ayrıca sinek ısırıklarının sızısını da hafifletmeye yardımcı olur.

Mandalina yağı

Mandalina yağı, lavanta yağı gibi sakinleştirici özelliğe sahiptir. Lavanta yağına oranla mandalina yağı cildi daha az tahriş eder.

Bebeklere esansiyel yağ kullanırken nelere dikkat edilmeli?

Esansiyel yağ kullanmak istiyorsanız; bebeklerin üç aydan küçük olmaması gerekiyor.

Esansiyel yağlar bebek cildine uygulanmadan önce mutlaka seyreltilmelidir.

Esansiyel yağlar nasıl seyreltilir?

Bebeklerin ciltleri yetişkinlere oranla çok daha hassastır. Bu nedenle bebeklerin cildine esansiyel yağ uygularken mutlaka seyreltmek gerekiyor. Bebekler için yararlı olduğunu saydığımız yağları hindistan cevizi yağı ya da tatlı badem yağı ile seyreltebilirsiniz. Örneğin 20 damla limon yağına 10 damla tatlı badem yağı ekleyip uygulayabilirsiniz.

Alerjik reaksiyonlara yol açabilir mi?

Seyrelttiğiniz yağları öncelikle küçük bir miktar bebeğin bacağına ya da koluna sürün. 24 saat boyunca bebeğinizi gözlemleyin. Şayet sürdüğünüz bölgede kızarıklık varsa; bebeğiniz alerjik reaksiyon göstermiş demektir.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 23:42
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