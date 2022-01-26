  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Esad'dan, ülkeyi terk edenleri de kapsayan genel af
Gündem

Esad'dan, ülkeyi terk edenleri de kapsayan genel af

Beşar Esad rejiminin, ülkeyi terk edenler de dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 07:40:00 - 2022-01-26 07:47:55
Esad'dan, ülkeyi terk edenleri de kapsayan genel af

Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Esad, 25 Ocak 2022 tarihine kadar askerlikten kaçan, ülke içinde ve dışında bulunanlar için tam af ile ilgili karar çıkardı" ifadesine yer verildi.

Af kapsamına, 1950'de kabul edilen ve asker kaçakları için cezalar öngören, Savaş Suçu Yasası'nın 100 ve 101. maddelerine tabi olan vatandaşlar giriyor.

Esad'ın kararına göre af, Suriye'de bulunanlar için 3 ay içinde, ülke dışında olanlar için de 4 ay içinde gönüllü olarak askeri şubelere gelmeleri şartıyla uygulanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay