Esad, Türkiye'ye sinyal verdi! Rusya'yı devreye soktu

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev'le yaptığı görüşmede Suriye-Türkiye ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki rejimin ajansı SANA'nın haberinde, Esed'in Lavrentiev ile bir araya geldiği ifade edildi.

"SURİYE TÜM GİRİŞİMLERE AÇIK"

Haberde, Esed'in görüşmede, "Suriye, ülkenin tüm toprakları üzerindeki egemenliğiyle terör ve terör örgütleriyle mücadeleyi temel alan, Suriye-Türkiye ilişkilerine yönelik tüm girişimlere açıktır." dediği belirtildi.

"KOŞULLAR HER ZAMANKİNDEN DAHA UYGUN"

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Lavrentiev'in ise Türkiye ile Suriye ilişkilerine yönelik tüm girişimleri desteklediklerini belirterek, "Arabuluculukların başarısı için koşulların her zamankinden daha uygun olduğunu görüyoruz. Rusya müzakereleri ilerletmek için çalışmaya hazırdır. Amaç, Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkileri yeniden tesis etmeyi başarmaktır." şeklinde konuştuğu aktarıldı.

FİDAN: SURİYE REJİMİ BU SESSİZLİK DÖNEMİNİ AKILLICA DEĞERLENDİRMELİ

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki çatışmasızlık durumunun olduğunu belirterek Esed rejimine çağrı yapmıştı.

Bakan Fidan'ın Esed rejimine yönelik çağrısı şöyleydi:

"Suriye ile ilgili Rusların ve bizim tarafın başardığı en önemli şey rejimle muhalifler arasında savaşın şu an itibariyle devam etmiyor oluşudur. Astana süreçleri başka formatlar şu anda bunu mümkün kılıyor. Bu sessizlik dönemini Suriye rejimi akıllıca değerlendirse. Yurt dışına kaçmış gitmiş milyonlarca insanı geri getirip, ülkeyi yeniden yaparak fırsat olarak değerlendirmeli. Rus meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde bunun altını çizdim. Suriye'nin kendisi için yapması lazım bunu. Mültecilerin geri dönmesini önemli görüyoruz. İktidarı, muhalefetiyle bütünleşik bir hale gelmiş Suriye'nin, PKK terörü ile mücadelede önemli aktör olacağını düşünüyoruz. İsrail'in operasyon yapıyor olması, çeşitli milis gruplar meseleyi daha karmaşık hale getiriyor. Bizim dinamik politika önemli önemli."