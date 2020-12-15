Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 2 yaralı
Suriye'de Esad rejimi tarafından İdlib'in güneyine topçu saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 2 kişi yaralanırken evler kullanılmaz hale geldi.
Esad rejiminin İdlib’in güneyine gerçekleştirdiği topçu saldırısında 2 sivil yaralandı.
Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı
Suriye'de Esad rejimi İdlib'in güneyindeki Ariha bölgesine bağlı Mseibin köyünde topçu saldırısı düzenledi. Köydeki sivillerin evlerinin hedef alındığı saldırıda 2 sivil yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıları hastaneye kaldırdı. Bazı evler kullanılmaz hale geldi.
Öte yandan yerel kaynaklar, Esad rejiminin sabahtan beri İdlib’in güneyindeki köylerine en az 10 topçu saldırısı gerçekleştirdiğini aktardı.