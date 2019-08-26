Esad rejiminden İdlib’e hava saldırısı: 4 ölü, 5 yaralı Esad Rus savaş uçakları, İdlib kentinin çeşitli bölgelerinde düzenlediği hava saldırısında 4 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Esad Rus savaş uçakları, İdlib kentinin çeşitli bölgelerinde düzenlediği hava saldırısında 4 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib kırsalındaki Beslaka, Mrat Harma ve İhsem köylerini bombaladı. Saldırıda aralarında bir kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, cesetleri enkaz altından çıkararak yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Rus savaş uçakları, dün İdlib kırsalındaki Tal Manas kasabasına düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Ateşkese rağmen Suriye’deki İdlib kentine bağlı kasabalar ve köyler sıklıkla hava saldırısı gerçekleştiriliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.