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Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 4 ölü, 6 yaralı

Esad rejiminin İdlib’teki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 20:40
Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 4 ölü, 6 yaralı

Esad rejiminin İdlib’teki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.


Esad rejimini destekleyen kuvvetlerin İdlib’in güneyindeki sivil yerleşim yerlerine düzenledikleri bombalı saldırı sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar ölenlerin arasında kadın ve çocukların da olduğunu belirterek ölü sayısının artabileceğini aktarıldı. Kaynaklar ayrıca rejimin uçaklarının özelikle sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını aktardı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 20:40
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