Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 2 ölü Esad rejiminin İdlib’e düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Esad rejiminin İdlib’e düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.



Esad rejiminin İdlib’in güney kesimindeki sivil yerleşim yerlerini bombalaması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı. Suriye Sivil Savunma ekiplerinden yapılan açıklamada rejim güçlerinin özelikle sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı belirtilerek ölü ve yaralı bilgisi doğrulandı.

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