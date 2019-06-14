Esad rejimi ateşkese yine uymadı!

Göksel Çağlav Ankara

Suriye rejim güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği As Shariah bölgesinden, ateşkese uymayarak saldırmaya, sivilleri ve bölgede huzuru sağlamaya çalışan Mehmetçiği vurmaya devam ediyor.

Mehmetçiği hedef aldı

İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yer alan 10 Numaralı gözlem noktasına, Esad’a bağlı rejim güçleri tarafından bölgede ilan edilen ateşkese uymayarak yapılan havan saldırısı ile üç askerimiz yaralandı. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile üç askerin yaralandığını duyururken, “Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği As Shariah bölgesinden, 3 kilometre mesafedeki Zawiyah Dağı bölgesinde yer alan 10 numaralı Gözlem Noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Yapılan havan saldırısında üç kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmış; üs bölgemizde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Yaralı personelin tahliye ve tedavileri devam etmektedir. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur” denildi.

Rusya ve Türkiye’nin arabuluculuğunda İdlib gerilimi azaltma bölgesinin genelinde, 12 Haziran saat 00.00 itibariyle tam ateşkesle ilgili anlaşmaya varıldı. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) sözcüleri, rejimin ateşkese uymadığını belirterek, “Rejim ve destekçileri 30’dan fazla sivil öldürdü. Hangi ateşkesten bahsediliyor” dedi.