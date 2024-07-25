Eş zamanlı düğmeye bastılar! Ağrı'da Öcalan sloganıyla halay çeken alçaklardan 3'ü yakalandı
Türkiye Mersin'de terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan sloganlarıyla halay çeken terör yandaşlarını tartışırken eş zamanlı olarak Ağrı'da da bir grup aynı hainliğe imza attı.
Kentteki bir düğün salonunda PKK elebaşısı Öcalan lehine sloganlar atıp, örgütün sözde marşıyla halay çeken bir grubun görüntüleri ortaya çıktı.
3'ü yakalandı!
Terör yandaşı 7 kişi, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Şüphelilerden 3'ü yakalanarak gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda Doğubayazıt ilçemizdeki bir düğün salonunda halay çeken 7 kişilik grubun, PKK elebaşı lehine slogan attıkları tespit edilmiştir. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince “Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak (PKK/KCK)” suçundan yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınmış, 4 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bölünmez bütünlüğümüze kast eden her türlü terör örgütü ve uzantılarına yönelik mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla sürdürülecektir."
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