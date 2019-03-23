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Eş-Şebab Somali'de bakanlık binasını ele geçirdi

Somali’de, Eş-Şebab terör örgütü bir bakanlık binasına yaptığı saldırının ardından binayı bastı. Ölü ve yaralı sayısı belli değilken, görgü şahitleri silah sesleri geldiğini belirtti.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:59
Eş-Şebab Somali'de bakanlık binasını ele geçirdi

Eş-Şebab terör örgütü üyeleri, Somali’nin başkenti Mogadişu’daki bir bakanlık binasına düzenledikleri intihar saldırısının ardından binayı bastı.

Komiser Mohamed Hussein, örgüt militanlarının Çalışma Bakanlığı ve Bayındırlık Bakanlığının yer aldığı binaya intihar saldırısı düzenlediğini, ardından binaya girdiklerini ve militanların halen içeride olduğunu söyledi.

Hussein, güvenlik güçlerinin, binadaki saldırganları etkisiz hale getirmek ve memurları kurtarmak için mücadele ettiğini bildirdi.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmazken, görgü şahitleri binanın içinden silah seslerinin geldiğini aktardı.

Militanlar halen içeride

Somali'de cumartesi günü mesai günü olduğu için içeride onlarca kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Eş-Şebab, saldırının sorumluluğunu üslenirken, militanlarının da halen içeride olduğunu belirtti.

Örgütün saldırdığı bina, aynı zamanda Somali İstihbarat Ajansına da yakın bir konumda bulunuyor.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:59
  1. Komiser Mohamed Hussein
  2. eş-Şebab Hareketi
  3. Çalışma Bakanlığı ve Bayındırlık Bakanlığı
  4. Somali
  5. militan

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