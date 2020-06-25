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Eş-Şebab 2019'da 1000'den fazla şiddet eylemine karıştı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 12:39:31 -
Eş-Şebab 2019'da 1000'den fazla şiddet eylemine karıştı

İSTANBUL (AA) - Doğu Afrika'da terör eylemleri düzenleyen Eş-Şebab'ın geçen yıl 1000'den fazla şiddet eylemi gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Terörizm 2019 Ülkeler Raporu"nda, terör örgütü Eş-Şebab'ın şu anda Somali, Kenya ve Uganda'da 7-9 bin üyesinin bulunduğu ifade edildi.

Raporda, örgütün El-Kaide ile resmen bağlantılı olduğu ve sadece 2019 yılında 1000'den fazla şiddet eylemine karıştığı belirtildi.

Örgütün eylemleri yapmak için ihtiyaç duyduğu gelire ulaşabildiğine işaret edilen raporda, gelir kaynakları olarak yasa dışı odun kömürü üretimi ve ihracatı, iş yerlerinden toplanan haraçlar ve yurt dışından para transferleri gösterildi.

Raporda, Somali ordusunun tek başına Eş-Şebab'ın elinde tuttuğu kasabaları geri alma ve güvenliğini sağlama yeteneğine ise sahip olmadığı vurgulandı.

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