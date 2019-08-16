Eş mezara, koca cezaevine Samsun’un Vezirköprü ilçesinde kocası tarafından öldürülen 2 çocuk annesi genç kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde kocası tarafından öldürülen 2 çocuk annesi genç kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

Vezirköprü ilçesi Kovalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Murat Şahin (32) ile eşi Emine Şahin (26) arasında tartışma çıktı. Kadının telefonundaki fotoğraflardan dolayı çıktığı iddia edilen tartışmada Murat Şahin, iki çocuk annesi Emine Şahin’e pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Emine Şahin, önce Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı, oradan da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Genç kadın, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şahin’in cenazesi Kovalı Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedildi. Cenaze namazı öncesi özellikle gençlere seslenen imam, nefislerine ve öfkelerine hakim olmalarını isteyerek telafisi olmayan hatalara düşmemeleri konusunda geçlere uyarılarda bulundu.



Koca tutuklandı

Eşini öldürdükten sonra jandarmaya teslim olan Murat Şahin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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