Es Es'te kritik karar! Resmen açıklandı
Ekonomik olarak zor dönemlerden geçen 1'inci Lig ekibi Eskişehirspor'da yönetim, olağanüstü kongre kararı aldı.12 Aralık 2018 Çarşamba 20:11
1'inci Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'da yönetim olağanüstü kongre kararı aldı.
Eskişehirspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada; olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 27 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da Anemon Otel'de yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, 27 Aralık'ta çoğunluğun sağlanamaması halinde olağanüstü genel kurul toplantısının 3 Ocak 2019 perşembe günü aynı yer ve aynı saatte yapılacağı bildirildi.
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