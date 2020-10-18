  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erzurum'un zirvesindeki Tekederesi Göleti sonbaharda bir başka güzel
Aktüel

Erzurum'un zirvesindeki Tekederesi Göleti sonbaharda bir başka güzel

Konaklı Kayak Merkezi yakınında yer alan gölet, sonbaharda renk cümbüşüne dönen ağaçlık alanlarıyla özellikle hafta sonları piknikçileri ağırlıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-18 15:49:24 -
Erzurum'un zirvesindeki Tekederesi Göleti sonbaharda bir başka güzel

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Konaklı Kayak Merkezi yakınındaki Tekederesi Göleti'nde, sonbahar mevsimiyle renk cümbüşü yaşanıyor.

Palandöken ilçesinde bulunan, kışın yüksek rakımı ve tesisleri ile yerli yabancı kayak meraklılarını ağırlayan Konaklı Kayak Merkezi yakınındaki Tekederesi Göleti, çevresindeki kavak, çam ve huş ağaçlarının sarı, yeşil ile kızıl tonlara bürünmesiyle sonbaharın tüm güzelliklerini yansıtıyor.

Özellikle hafta sonları şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğa ile baş başa kalmak isteyenleri ağırlayan gölet, sonbaharda da doğaseverler ile piknikçilerin uğrak yeri oluyor.

Renk cümbüşünün yaşandığı, Konaklı Kayak Merkezi zirvesinin eteklerindeki gölet alanına gelen ziyaretçiler, hem gölet yanındaki ormanlarda yürüyüş yapıyor hem de kurdukları çadırlarda güneşli havanın tadını çıkartıyor.

Sonbaharda eşsiz güzelliğe bürünen bölgede, kameriyelerde oturup ailece piknik yapan, gölette balık tutan ziyaretçiler, doyumsuz manzaranın keyfini çıkartıyor.

Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların, etkinlik alanlarında ışıklandırma ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları
Dünya

KKTC cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları

KKTC cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Ersin Tatar ne kadar oy aldı? Mustafa Akıncı ne kadar oy aldı? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden cumh..
Dünyadaki muadillerinden çok daha önde! TSK'ya savaşın seyrini değiştirecek milli teknoloji
Teknoloji

Dünyadaki muadillerinden çok daha önde! TSK'ya savaşın seyrini değiştirecek milli teknoloji

Türkiye'nin geliştirdiği SİHA'larda başarıyla görev yapan ve ciddi ihracat başarısı yakalayan mini akıllı mühimmat (MAM) ailesi, gelecek dön..
3 milyonluk Ermenistan'dan Türk mallarına boykot
Gündem

3 milyonluk Ermenistan'dan Türk mallarına boykot

Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef alan Ermenistan, Türkiye'nin kardeş ülkeye verdiği destekten dolayı Türk mallarını boykot ediyo..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay