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Teknoloji Erzurum'un soğuğu bilgisayar oyunu oldu!
Teknoloji

Erzurum'un soğuğu bilgisayar oyunu oldu!

Proximity Games tarafından geliştirilen ve Erzurum'da geçen hayatta kalma oyunu satışa sunuldu. Yapımda talihsiz bir yolculuğa çıkan baş karakter Erzurum doğasında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 11:49:00 -
Erzurum'un soğuğu bilgisayar oyunu oldu!

Ülkemizde en soğuk şehirlerden biri olan Erzurum, bir hayatta kalma oyununa da konu oldu. Proximity Games tarafından hazırlanan Erzurum adlı yapım Steam'de şimdiden yerini aldı. Oyun, yakın zamanda erişime açılacak.

Yapımda farklı hikaye modları olacağı belirtilirken, genel olarak soğukla, vahşi doğayla, açlık ve susuzlukla mücadele edeceğiz. Hayatta kalma teması, son yıllarda oldukça popüler olan türler arasında yer alıyordu.

Oyunda Taylan adından bir karakteri canlandıracağız. Taylan, kışın ortasında yaya olarak Erzurum'un ıssız bölgelerinde dolaşmaya başlıyor. Sonrasında ise bir göktaşı düşmüş ve bu olaydan ağır şekilde etkilenmiş bir bölgeye farkında olmadan giriş yapıyor.

Oyunda rakiplerimiz ise dondurucu soğuklar, açlık, susuzluk ve vahşi doğa oluyor. Etraftan odun ve kömür toplayıp onları yakarak ısınıyor, uyuyacak yatak bulmaya çalışıyor, ilaç ve silah gibi farklı ihtiyaçlarımızı da karşılamaya uğraşıyoruz.

Oldukça geniş olan oyunun haritası 9 kilometrekarelik bir alana yayılıyor. Oyunun içinde keşfedilebilecek 30'dan fazla farklı bölge yer alıyor. Ayrıca çevre şartlarının da dinamik olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Oyunun çıkış tarihi olarak ise 20 Ocak 2021 işaret ediliyor.

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