Erzurum'un ilgi odağı olan Gemi kafe ile deniz hasretini gideriyorlar

Denize kıyısı bulunmayan Erzurum'da, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. bünyesinde hizmet veren Gemi Kafe, sıra dışı konseptiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Olimpiyat Parkı içerisindeki yapay gölet üzerine gemi konseptiyle inşa edilen sosyal tesis, ziyaretçilerine denizsiz şehirde farklı bir atmosfer sunuyor. 2022 yılının Temmuz ayında hizmete açılan Gemi Kafe, gerçek bir gemi güvertesini andıran açık ve kapalı alanlarıyla özellikle yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. Yapay göl üzerinde yükselen tesis, Palandöken manzarası eşliğinde misafirlerine adeta denizin üzerinde vakit geçiriyormuş hissi yaşatıyor.

35 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde ve 20 metre yüksekliğinde inşa edilen Gemi Kafe, aynı anda 350 kişiye hizmet verebiliyor. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar birçok farklı lezzetin sunulduğu tesis, hem Erzurumluların hem de kenti ziyaret eden turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Gemi görünümüyle dikkat çeken tesis, fotoğraf tutkunlarının da en çok tercih ettiği mekanlardan biri haline geldi. Yapay gölet üzerinde konumlanan kafe, farklı mimarisi sayesinde ziyaretçilerine gemide yemek yiyormuş ve kahvaltı yapıyormuş hissi yaşatırken, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla da adından söz ettiriyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Sosyal Tesisler Genel Koordinatörü Malik Dilekçi, Gemi Kafe'nin kısa sürede kentin önemli simgelerinden biri haline geldiğini söyleyerek, "Yaklaşık 35 metre uzunluğunda ve aynı anda 350 kişiye hizmet verebilen Gemi Kafe'mizi, 2021 yılında Olimpiyat Millet Bahçesi'ndeki göl üzerinde, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'in vizyonuyla gemi konseptinde inşa ettik. Göl üzerinde yer alan yapısı sayesinde kısa sürede şehrimizin simge mekanlarından biri haline geldi. Alt katımızda haftanın her günü açık büfe butik kahvaltı hizmeti veriyoruz. Misafirlerimiz kahvaltı yaparken kendilerini adeta denizin üzerindeymiş gibi hissediyor. Bu farklı atmosfer hem yerli hem de yabancı misafirlerimizin büyük ilgisini çekiyor. Gelen ziyaretçilerimiz burada bol bol fotoğraf çektiriyor, sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapıyor. Gemi hissiyatını yaşatan konseptimiz sayesinde Gemi Kafe, Erzurum'un en gözde mekanlarından biri oldu" dedi.