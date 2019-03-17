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Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşu Manisa’da da kutlandı

Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılı dolayısıyla Manisa Erzurum Dadaşlar Yardımlaşma ve Kültür Derneği işbirliğiyle Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde anma etkinliği gerçekleştirildi.

17 Mart 2019 Pazar 13:35
Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşu Manisa’da da kutlandı

Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılı dolayısıyla Manisa Erzurum Dadaşlar Yardımlaşma ve Kültür Derneği işbirliğiyle Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde anma etkinliği gerçekleştirildi.


Erzurum’un düşman işgalinden kurtulmasının 101’inci yılı, Manisa’da da etkinliklerle kutlandı.ManisaBüyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu’nda Manisa Erzurum Dadaşlar Yardımlaşma ve Kültür Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanı Ersoy Arslan, Manisa Erzurum Dadaşlar Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Adem Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, meclis üyesi adayları,dernek yönetimi ve üyeleri ve Erzurumlu vatandaşlar katıldı.


İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan tören, protokol konuşmalarıyla devam etti. Aziz şehitlerimizin ruhuna Kur’an tilaveti okunmasının ardından halk ozanları sahne aldı. Şiir dinletilerinin de yer aldığı etkinlikte, Erzurum yöresine ait bar ekibi tarafından sergilenen halk oyunları da geceye renk kattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı saz ekibi ile birlikte solistler tarafından seslendirilen Erzurum türküleri, izleyicilerin büyük beğenisini topladı.


Etkinlik sonunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanı Ersoy Arslan, ses sanatçıları ile Dernek Başkanı Yılmaz’a çiçek takdim ederek, teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 13:35
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