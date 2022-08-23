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Yerel Erzurum'u sarsan korkunç cinayet: Annesini, erkek arkadaşıyla görünce çılgına döndü bıçağa sarıldı
Yerel

Erzurum'u sarsan korkunç cinayet: Annesini, erkek arkadaşıyla görünce çılgına döndü bıçağa sarıldı

Erzurum'da annesinin erkek arkadaşını evde görünce çılgına dönen genç dehşet saçtı. Erzurum'da Ferit Y. (24), evde annesi Handan A. (41) ile birlikte otururken karşılaştığı Orhan Taşyürek'i (34) bıçaklayarak öldürdü. Hafif yaralanan ve kendini banyoya kilitleyen Handan A.'yı polisler kurtardı.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 15:21:00 - 2022-08-23 15:35:26
Erzurum'u sarsan korkunç cinayet: Annesini, erkek arkadaşıyla görünce çılgına döndü bıçağa sarıldı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Erzurum’un Palandöken ilçesi TOKİ Konutları’nda meydana geldi. Bir süre önce eşinden ayrılan Handan A. 10'uncu kattaki evinde erkek arkadaşı Orhan Taşyürek ile otururken oğlu Ferit Y. geldi. Anahtarıyla kapıyı açıp içeri giren Ferit Y., Taşyürek ile karşılaşınca tartışma çıktı. Ferit Y., eline geçirdiği bıçakla Orhan Taşyürek’e saldırdı.

ANNESİ KENDİNİ BANYOYA KİLİTLEDİ

Annesinin yanında gördüğü adamı kaçarken yakaladı ve bıçakladı

Bıçak darbelerine maruz kalan Taşyürek yangın merdiveninden kaçmaya çalışırken, Handan A. araya girmeye çalıştı. Ancak bu sırada Handan A. de hafif yaralandı. Handan A., kendini evin banyosuna kilitledi. Ferit Y., altıncı kata geldiğinde yere düşen Orhan Taşyürek’i takip edip burada da bıçakladı.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ilk ulaşan bölgedeki devriye ekibi, kaçmaya çalışan Ferit Y.'yi suç aleti bıçakla yakaladı. Ekipler daha sonra eve girip, Handan A.'yı kendini kilitlediği banyodan çıkardı.

Annesini, erkek arkadaşıyla görünce çılgına döndü Erzurumda korkunç cinayet

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alan Taşyürek'in hayatını kaybettiği saptandı. Orhan Taşyürek’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Hafif yaralanan Handan A. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

165 BİN TAKİPÇİSİ VARMIŞ

Emniyette sorgusu süren Cinayet şüphelisi Ferit Y.'nin bir sosyal medya uygulamasında 165 bin takipçisi olduğu belirtildi.

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