THY - İstanbul
0553 313 94 23

Erzurum’u sağanak yağmur vurdu

Erzurum’da doluyla karışık sağanak yağış Uzundere, Narman ve Horasan ilçelerinde sele dönüştü.

05 Ağustos 2018 Pazar 12:40
Erzurum’u sağanak yağmur vurdu

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum’un kuzey ve kuzeydoğu kesimleri ile Kars, Ardahan ve Iğdır’da sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi öngörülen bölgede, rüzgar güneyli yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Doluyla karışık sağanak yağış Erzurum’un Uzundere, Narman ve Horasan ilçelerinde sele dönüştü. Uzundere ilçesine bağlı Balıklı Mahallesinin içerisinden geçen dereden gelen sel suları korkuya neden oldu. Sel suları menfezleri aşarak Tortum Baraj gölüne döküldü. Jandarma ekipleri Erzurum - Artvin Karayolunun ulaşıma kapanma ihtimaline karşı bölgede tedbir aldı.

Sel suları tarım arazilerine zarar verirken Tortum Baraj Gölü üzerinde görülen gökkuşağı görsel güzellik oluşturdu. Horasan ve Narman ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yağışı adeta kar gibi yolları beyaza büründürdü.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 12:40
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Kars
  4. Erzurum
  5. Artvin
  6. erzurum
  7. sağanak
  8. dolu
  9. doğu anadolu bölgesş
  10. uzundere
  11. narman
  12. horosan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O doktordan hırsızlara çağrı: 2 hastam var lütfen...
    1. O doktordan hırsızlara çağrı: 2 hastam..
    2. 'Trump zor durumda... ABD de Türkiye..
    3. Kayınbiraderini öldürdü, sonra da..
    4. Rize'de dere yatağına bina inşa..
    5. Sosyal medya çılgınlığı... Kadın..
    6. Beşiktaş yeni Talisca'sını buldu!..
    7. Bekçi yazılı ve mülakat sınav giriş..
    8. Fenerbahçe'den flaş transfer girişimi!..
    9. Enkazdan ilk fotoğraflar! Ölüm 2 bin..
    10. Polis Özel Harekat'tan Eski Ordu..
    11. Bu sisteme geçilmese benzin ve motorin..
    12. Şehit kızından yürek dağlayan paylaşım
    13. ''Dişe diş, kana kan intikam'' diyen..
    14. Instagram hesapları nereden kapatılıyor?
    15. Meyve kasalarından 'sahil kütüphane'
    16. KPSS ÖABT soru ve cevapları yayınlandı..
    17. 50 liraya alıyor, 5 bin liraya..
    18. Antalya Akdeniz Üniversitesi sıralama
    19. ABD Dışişleri'nden Venezuela açıklaması!
    20. Dünya savaş tarihinin kara lekesi..
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    ABD'den kritik hamle! Savaş hazırlıklarına başladı
    ABD'den kritik hamle! Savaş hazırlıklarına başladı
    POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı mülakat sonuçları
    POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı mülakat sonuçları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Akit soruyor: Kızlı erkekli evler hakkında ne düşünüyorsunuz?
    Akit soruyor: Kızlı erkekli evler hakkında ne düşünüyorsunuz?