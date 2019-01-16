Erzurumspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları



ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü Atiker Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti. Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapıp, taktik ağırlıklı maç yapan futbolcuların neşeli oldukları gözlendi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni transferleri Fransız forvet Rashad Muhammed ile Danimarkalı stoper Pierre Kanstrup'un antrenmandaki hırsları dikkati çekti. Öte yandan, rahatsızlığı bulunan Arsen Khubulov, idmanda yer almadı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.