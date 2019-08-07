Erzurumspor'da imza töreni

ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 15 futbolcu için imza töreni düzenledi.

Mavi-beyazlı ekip, Gabriel Obertan, Mickael Pote, Aykut Demir, Cenk Ahmet Alkılıç, Yusuf Emre Gültekin, Tunay Deniz, Osman Çelik, Oltan Karakullukçu, Gökhan Kardeş, Cem Barlık, Batuhan Artarslan, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Mücahit Albayrak ve Batuhan Ünsal için Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde imza töreni gerçekleştirdi.

Kulüp başkanı Hüseyin Üneş, yapılan transferler ile hem takım kalitesini artırdıklarını hem de ekonomik anlamda maliyeti düşürdüklerini belirtti.

Geçtiğimiz sezonun ardından 12 futbolcu ile yolları ayırdıklarını aktaran Üneş, "Geçtiğimiz sezon takımımızda olan Obertan ile sözleşme yeniledik. Bunun yanında yeni 14 transferle de yeni sezona takımımızı en iyi şekilde hazırladık. 18 Ağustos'ta ilk maçımıza çıkacağız. Transfer dönemi 1 Eylül'e kadar devam ediyor ama takımı yüzde 95 oranında toparladık. Bu süreçte de gidip gelenler olacaktır. Son dakikaya kadar da her şey olabilir." ifadesini kullandı.

Üneş, kulübün mali durumu hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Ekonomik anlamda uygun ve sportif anlamda fayda sağlayacak yabancı futbolcuları da kadromuzda tuttuk. Mickael Pote'yi de transfer ederek yabancı transfer konusunu yüzde 90-95 oranında netleştirdik. Sadece netleşmeyen Sunu var, onunla da müzakerelerimiz devam ediyor. Hocamız kadromuzda görmek istiyor. Kadromuzda tutabilmek için görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah şartları oluşturur kadromuzda tutarız."

Konuşmaların ardından 15 futbolcu kendilerini mavi-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeleri imzaladı.