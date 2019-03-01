Erzurumspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları



ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Yakutiye ilçesindeki Kazım Karabekir Stadı'nda gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, dar alanda taktik ağırlıklı minyatür kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Sakatlıkları bulunan Pierre Kanstrup, Tolga Ünlü ve Samed Ali Kaya, idmanda takımdan ayrı çalıştı. Mavi-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Galatasaray arasında 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

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