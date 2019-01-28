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Erzurumspor, transferde Samuel Eduok'la anlaştı

28 Ocak 2019 Pazartesi 23:14
Erzurumspor, transferde Samuel Eduok'la anlaştı

ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa'dan Samuel Emem Eduok ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu ile prensipte anlaşma sağlandığı belirtildi.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da forma giyen Eduok'un yarın Erzurum’a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği bildirildi.

Transfer döneminde hareketli günler geçiren mavi-beyazlı ekip, Rashad Muhammed, Kristian Fardal Opseth, Serkan Kurtuluş ve Pierre Kanstrup'u kadrosuna katmıştı.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 23:14
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Kasımpaşa
  3. Samuel Emem Eduok
  4. transfer

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