  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Erzurumspor Süper Lig’e mi yükseldi son dakika

TFF 1. Liig’in 34. Ve son haftasında Cesar Grup Ümraniyespor’u 4-1 mağlum eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 19:37:00 - 2020-07-18 19:40:53
Erzurumspor Süper Lig’e mi yükseldi son dakika

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Ligi'nin son haftası nefes kesti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Ümraniyespor'u 3-1 mağlup ederek Hatayaspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Erzurum ekibine Süper Lig'i getiren golleri Emrah Başsan (2) ve Hamroun kaydetti. Böylece Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bir senenin ardından tekrar Süper Lig'deki yerini aldı. Adana Demirspor, Bursaspor, Akhisarspor ve Karagümrük'ten bir takım ise Süper Lig'e yükselecek 3. takım olacak. Play-off eşleşmelerinde Adana Demirspor ile Bursaspor ve Akhisarspor ile Karagümrük karşılaşacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı