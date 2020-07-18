Erzurumspor Süper Lig’e mi yükseldi son dakika

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Ligi'nin son haftası nefes kesti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Ümraniyespor'u 3-1 mağlup ederek Hatayaspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Erzurum ekibine Süper Lig'i getiren golleri Emrah Başsan (2) ve Hamroun kaydetti. Böylece Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bir senenin ardından tekrar Süper Lig'deki yerini aldı. Adana Demirspor, Bursaspor, Akhisarspor ve Karagümrük'ten bir takım ise Süper Lig'e yükselecek 3. takım olacak. Play-off eşleşmelerinde Adana Demirspor ile Bursaspor ve Akhisarspor ile Karagümrük karşılaşacak.