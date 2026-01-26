  • İSTANBUL
Erzurumlu KOBİ’ler Güney Kore yolcusu!

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın medikal, kimya ve tıbbi malzemeler sektöründe faaliyet gösteren üyelerinden oluşan ticaret heyeti, 26-31 Ocak 2026 tarihleri arasında Güney Kore’de temaslarda bulunacak.

Erzurum iş dünyası bu kez rotasını Asya pazarına çeviriyor. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası 4. Meslek Grubu Medikal, Kimya ve Tıbbi Malzemeler sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerden oluşan sektörel ticaret heyeti Güney Kore’de temaslarda bulunacak.

 

Heyet, TOBB Üst Kurul Delegesi, Kobi Politikaları Kurulu Üyesi ve ETSO Meclis Üyesi Haktan Ömeroğlu’nun başkanlığını yürüttüğü program kapsamında; 26-31 Ocak 2026 tarihleri arasında Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenecek Medikal ve Kozmetik Sektörel Fuarı’na katılım sağlayacak, Güney Koreli sektör temsilcileriyle ikili iş görüşmeleri (B2B) gerçekleştirecek ve firmaların ürün ve hizmetlerini uluslararası pazarlarda tanıtma imkânı elde edecek.

 

Ömeroğlu, medikal, kozmetik ve tıbbi malzemeler alanında faaliyet gösteren 19 firmanın bu süreçte yeni iş bağlantıları kurmayı, karşılıklı ticaret imkânlarını değerlendirmeyi ve ihracat potansiyellerini artırmaya yönelik somut adımlar atmayı hedeflediğini belirterek, ‘’Ticaret Bakanlığımızın Sektörel Ticaret Heyeti Programı kapsamında ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odamızın koordinasyonunda gerçekleştirilen bu organizasyon; Erzurum iş dünyasının küresel pazarlarda daha etkin yer almasına ve dış ticaret kapasitesinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacaktır. Bu noktada özellikle ifade etmek isterim ki; Erzurum iş dünyasının her zaman önünü açan, üreticimizin, ihracatçımızın ve müteşebbisimizi her koşulda destekleyen Saim Ozakalın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak ortaya koyduğu güçlü liderlik, bu tür uluslararası açılımların hayata geçirilmesinde büyük önem taşımaktadır. Yine iş dünyamızın çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Başkanı Rıfat Hisarcıklıoglu’nun; firmalarımızın küresel ölçekte rekabet edebilirliğini artırmaya yönelik vizyoner yaklaşımı ve kararlı duruşu, sahadaki her bir girişimci için son derece kıymetlidir. Firmalarımızın uluslararası pazarlara açılmasına imkân tanıyan destek mekanizmaları ve stratejik yönlendirmeleri dolayısıyla Ticaret Bakanlığı’na da ayrıca teşekkür ediyorum. En önemlisi; Türkiye’nin üretim gücünü, ihracat odaklı büyüme hedeflerini ve iş dünyasının önünü açan reformları güçlü bir iradeyle destekleyen, ülkemizi küresel rekabette daha iddialı bir konuma taşıyan liderliği için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan’a şükranlarımı sunuyorum. İnanıyorum ki bu program; Erzurum’dan çıkan firmalarımızın dünya pazarlarında daha görünür, daha güçlü ve daha rekabetçi hale gelmesine katkı sağlayacak; şehrimizin ve ülkemizin ekonomik geleceğine somut değer katacaktır’ diye konuştu.

