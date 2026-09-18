Erzurum'daki silahlı kavgada 4 yaralının hayati tehlikesi var, 3 şüpheli gözaltında

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma sırasında bir daireden açılan ateşle 1 polis memuru ile 10 şahıs yaralandı; yukarı ateş eden 3 şüpheli gözaltına alındı. Erzurum Valisi Aydın Baruş, saat 16.45 sıralarında silahlı kavga bilgisi üzerine polis ekiplerinin olay yerine derhal intikal ettiğini açıkladı.

Polis memurunun başına saçma isabet etti

Olay yerine ilk ulaşan ekipte görevli bir polis memuru, başına gelen saçmayla yaralandı. Baruş, ziyaret ettiği memurun durumunun ağır olmadığını, ancak küçük bir operasyon geçireceğini söyledi.

Tüfekle açılan ateşin ardından saçmaların dağılması çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtı. Vali Baruş, "10 yaralıdan 4'ünün hayati tehlikesi mevcut. Onlar yoğun bakımda tedavi görüyor. Diğerlerinin durumu stabil. Hayati tehlikeleri yok" ifadelerini kullandı.

Pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi

Polis, olaya müdahale ederek yukarı ateş eden 3 şahsı yakaladı. Şüphelilerle birlikte bir pompalı tüfek ile bir tabanca ele geçirildi. Baruş, ateşin bu silahlarla açıldığının tahmin edildiğini belirtti; şüpheliler gözaltında bulunuyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli soruşturma işlemlerine başladı. Ekipler olay yerindeki tespitlerini sürdürüyor ve bulguları soruşturma dosyasına iletecek.

Olay sonrasında her türlü güvenlik tedbirinin alındığını ve olumsuz bir gelişme yaşanmadığını belirten Baruş, gruplar arasında yeniden tartışma çıkmaması için tedbirlerin devam edeceğini bildirdi. Vali, "Üzücü bir olay. Ama zamanında alınan tedbirler sayesinde de belki hayati noktada sıkıntılar oluşturabilecek büyük problemlere yol açmadan önlenmiş oldu" dedi ve tüm polis ekipleriyle görev yapan güvenlik görevlilerine teşekkür etti.