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Erzurum'da yorgun vaşak görüntülendi

Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Yedigöl köyü yakınlarındaki ağaç dibinde bir vaşak görüntülendi. Vaşağı görüntüleyen Bülent Erkan, "Sanırım avının peşinde koşmuş ve yorgun düşmüştü" dedi.

05 Mart 2019 Salı 13:14
Erzurum'da yorgun vaşak görüntülendi

Türkiye'de bulunan en büyük kedi türlerinden biri olan vaşak, Yedigöl köyünün kırsal kesiminde görüldü. Karlı arazide ağaç dibindeki vaşak, köy halkından Bülent Erkan tarafından görüntülendikten sonra ormanlık alana kaçtı.

Vaşağı görüntüleyen köyde 'Dağların oğlu' olarak tanınan Bülent Erkan, doğada bugüne kadar ayı, kurt, geyik gibi birçok yaban hayvan çektiğini ancak kez bir vaşakla karşılaştığını söyledi. Vaşağın nefes nefese kaldığı için bir süre dinlendiğini belirten Erkan, "Sanırım avının peşinde koşmuş ve yorgun düşmüştü. Beni fark edince gitti" dedi.

 

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:14
  1. Erzurum
  2. İspir
  3. Vaşak
  4. yaban hayatı

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