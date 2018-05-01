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Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda çok sayıda gözaltı

Erzurum'da polis ekiplerinin şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

01 Mayıs 2018 Salı 09:17
Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda çok sayıda gözaltı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bugün saat 05.30 sıralarında uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekât polislerinin de destek verdiği yaklaşık 150 polis, önceden belirlenen 9 eve eş zamanlı baskın yaptı. Polis ekiplerinin kapıları kırarak girdiği baskınlarda, uyuşturucu satıcıları gözaltına alındı. Operasyonda esrar, bonzai, metamfetamin ve çok sayıda ecstasy hap ele geçirildi.

Merkez Yakutiye ilçesinde baskın yapılan bir evin, ortaokul ve lisenin bitişiğinde olması dikkat çekti. Yaklaşık 20 dakika süren operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Operasyon, Emniyet Müdürlüğü'nün foto film şubesi tarafından drone ile de havadan saniye saniye görüntülendi.
 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 09:17
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