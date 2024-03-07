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Yerel Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var
Yerel

Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

Yeniakit Publisher
2024-03-07 16:59:00 -
Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 6 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda 11,40 gram kokain ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 2 şahıs, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan ikinci operasyonda ise B.N.K. (19), M.Ö. (21), M.H. (21), B.H.U. (27) isimli 4 şüpheli yakalandı. 2 şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Operasyon kapsamında; 38,6 gram metamfetamin, 1,56 gram esrar, 1,14 gram eroin, 4 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 10 adet fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatı ile ilgili mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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