Erzurum’da tarihi gece! Dadaşlar liderlik koltuğunda Manisa FK’yı sahadan sildi

Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında Erzurum’da futbol tarihine geçecek bir gece yaşandı. Lider Erzurumspor FK, kendi evinde ağırladığı Manisa FK’yı 8-1 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek gövde gösterisi yaptı. Bu sonuç, Erzurum temsilcisinin lig tarihindeki en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.