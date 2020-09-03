  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erzurum'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil istinat duvarından düştü
Aktüel

Erzurum'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil istinat duvarından düştü

Yeniakit Publisher
2020-09-03 11:12:54 -
Erzurum'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil istinat duvarından düştü

ERZURUM (AA) - Erzurum'da sürücüsünün park sırasında fren yerine gaza bastığı otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından başka bir aracın üzerine düştü.

Murat Paşa Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde bulunan Kültür Kurumu Ortaokulu'nun bahçesine 24 EL 638 plakalı aracını park etmek isteyen Elif G. (34), park esnasında fren yerine gaza basınca, okul bahçesinde demir direklerle koruması bulunan yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından Barış Apartmanı önününde bulunan park halindeki bir aracın üzerine düştükten sonra ters döndü.

Gürültü üzerine kaza yerine giden çevredekiler ile bina sakinleri, hafif yaralanan sürücüyü araçtan çıkardıktan sonra durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sürücü, ambulansla Palandöken Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Apartman sakinlerinden Mustafa Nar, AA muhabirine, gürültü üzerine kaza yerine geldiklerini belirterek, "Arabanın düştüğünü görünce sürücü kadının yanına koştuk. Kadının sıkıntısı yoktu, sadece şoktaydı. Fren yerine gaza bastığı için aşağı düştüğünü söyledi." ifadelerini kullandı.

Nar, apartman bahçesinde her gün çocukların oyun oynadığını anlatarak, şans eseri kaza anında hiçbir çocuğun bahçede olmadığını dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Banu Alkan’dan dikkat çeken sözler: Erdoğan şoke etti
Medya

Banu Alkan’dan dikkat çeken sözler: Erdoğan şoke etti

Banu Alkan, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfine ilişkin açıklamalarda bulundu. Alkan, keşfin ardından Erdoğan'ın bütün dünya liderle..
CHP'li vekil Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Gündem

CHP'li vekil Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Sözcü yazarı Rahmi Turan, bugünkü yazısında ismini açıklamadığı CHP'li bir milletvekiliyle görüştüğünü yazdı. Turan, CHP'li vekilin kendisin..
Gururlandıran duyuru! TUSAŞ 'Her şey vatan için' notunu düştü
Gündem

Gururlandıran duyuru! TUSAŞ 'Her şey vatan için' notunu düştü

Türkiye'nin yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı Aksungur, 49 saatlik uçuş yaparak toplam uçuş süresini 230 saate çıkardı. Geli..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı