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Aktüel

Erzurum'da sulama kanalına düşerek kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-11 12:37:33 -
Erzurum'da sulama kanalına düşerek kaybolan çocuğun cesedi bulundu

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Horasan ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı.

İlçeye bağlı Akçataş mevkisinde dün hayvan otlatmaya giderken dengesini kaybederek sulama kanalına düşen 11 yaşındaki Doğan Polat için yapılan arama kurtarma çalışmalarına devam edildi.

Gece boyunca sürdürülen çalışmalara İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma timleri, uzman ekipler, özel eğitimli köpekler ile AFAD görevlileri katıldı.

Sabah saatlerine kadar devam eden çalışmalar sonucu Doğan'ın cansız bedeni, su kanalına düştüğü yerden yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki dere içerisinde bulundu.

Doğan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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