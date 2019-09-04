0553 313 94 23

Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 ağır yaralı

04 Eylül 2019 Çarşamba 03:09
Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 ağır yaralı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı.

Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki bir fırında, gece saatlerinde aralarında fırın çalışanlarının da bulunduğu iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda silahla açılan ateş sonucu 5 kişi ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen 2 kişiden biri olan 19 yaşındaki Muhammet Emin Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavileri ise devam ediyor.

Olayı öğrenerek hastaneye gelen Yılmaz'ın bazı yakınları ise hastane önünde gözyaşlarını tutamadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 03:09
  1. Erzurum
  2. kavga

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sinop'ta silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
    1. Sinop'ta silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
    2. Mali'de yolcu otobüsü mayına çarptı:..
    3. Barışmak için gittiği fırında canından..
    4. Müslüman müşterinin "Aziz" olan ismi..
    5. İzmir'de ağaç devrildi: 1 yaralı
    6. Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 4..
    7. ZBEÜ “Türkiye Diyabet ve Obezite..
    8. Sinop’ta iki grup arasında silahlı..
    9. "Hafter güçleri, Libyalıların devlet..
    10. ZBEÜ’nün “Batı Karadeniz Tıp Dergisi”..
    11. Sinop’ta iki grup arasında silahlı..
    12. İzmir’de 3 otomobilin üzerine ağaç..
    13. Zonguldak’ta adli yıl açılış kokteyli..
    14. Nijerya'da Güney Afrikalılara ait iş..
    15. Başkent’te iş yeri yangını
    16. Kağıthane’de bir diş laboratuvarında..
    17. Dalaman’da motosiklet kazası; 2 ölü
    18. GÜNCELLEME - İngiliz parlamentosunda..
    19. Muğla'da motosikletler çarpıştı: 1'i..
    20. Kılıçdaroğlu: İmamoğlu Yasin'i gayet..
    21. "Osmanlı, Lübnan'da Türkleştirme..
    22. Kılıçdaroğlu'ndan olay 'S-400'..
    23. ABD'den İran Uzay Ajansı'na yaptırım!
    24. Kürt Siyasetçi Galip İlhaner: Gerçek..
    25. Bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki..
    26. Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları..
    27. Bartın’da toprak altında kalan şahıs..
    28. Ne kadar domatesten ne kadar salça..
    29. Ayvar sosu nasıl yapılır? Boşnak..
    30. İngiliz parlamentosunda kritik Brexit..
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi
    İYİ Parti’de deprem! Genel Başkan yardımcısı istifa etti
    İYİ Parti’de deprem! Genel Başkan yardımcısı istifa etti