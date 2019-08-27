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Erzurum'da şiddetli sağanak ve dolu

Oltu ilçesinde sağanak nedeniyle sele kapılan iki araç hasar gördü.

27 Ağustos 2019 Salı 12:05
Erzurum'da şiddetli sağanak ve dolu

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle 2 araçta hasar oluştu.

İlçe merkezindekiHalitpaşa ve yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Alatarla mahallelerinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu gece saatlerine kadar sürdü. Sağanak ve dolunun ardından Alatarla Mahallesi'nde debisi yükselen su akıntısına kapılan bir traktör ile bir minibüste hasar meydana geldi. Mahallelerde sel sonrası oluşan çamurun temizlenmesi amacıyla Oltu Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

"Allah başka felaket yaşatmasın"

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçi, sağanak ve dolunun ilçede özellikle iki mahallede etkili olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Alatarla Mahallesi'nde traktör ile minibüs sele kapıldı. Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok. Allah başka felaket yaşatmasın. Küçük çaplı su baskınları da oldu ve onlarla ilgili gereken yapıldı. Dağdan kopan sel vadi içindeki Alatarla Mahallesi'nde sele neden oldu ama evlerde ve vatandaşlarımızda herhangi bir sıkıntı mevcut değil. Bu bölge ilçe merkezinden daha fazla yağış almış. Köydeki yapılar sağlam olduğu için her hangi bir sıkıntı yaşanmadı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:05
  1. Erzurum'un Oltu ilçesi
  2. Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçi
  3. Alatarla Mahallesi
  4. Alatarla mahalleleri
  5. Oltu Belediyesi
  6. İlçe merkezi
  7. sağanak
  8. dolu

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