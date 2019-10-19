  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ev yapımı saç spreyi nasıl yapılır? İşte, ev yapımı saç spreyi tarifi

Hamsiköy sütlacı nasıl yapılır? Hamsiköy sütlacı tarifi!

Fırın sütlaç nasıl yapılır? Fırın sütlaç tarifi

Tuzlu çubuk kaç kalori? Diyet yaparken tuzlu çubuk yenir mi?

Murray yaklaşık 2,5 yıl sonra şampiyon
Yerel

'Hanımağa'nın fuhuş çetesine operasyon! Enselendiler

Erzurum'da sosyal medya üzerinden verdikleri ilanla fuhuş yaptıran sapkın çetenin 'Hanımağa' lakaplı elebaşı Elvin A. (45) ile 13 adamı hakkında 2 yıldan 37 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

2019-10-19 13:12:00 - 2019-10-19 13:13:34
'Hanımağa'nın fuhuş çetesine operasyon! Enselendiler

Fuhuş çetesi elebaşı Elvin A. ve adamlarının, çok sayıda yerli ve yabancı uyruklu kadınları Erzurum'a getirdiği, Facebook, Twitter ve Swarm üzerinden verdikleri ilanlar ile ‘fuhuş’ yaptırdıkları tespit edildi.

Yapılan takiplerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda Elvin A. ve Muhammed Ş.'nin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Elvin A. ve Muhammed Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i kadın 12 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Dava açıldı

Soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamaede müşterilerin de aralarında 14 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek, örgüte bilerek isteyerek yardım etme' suçlarından 2'şer yıldan 37'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, şüphelilerin kiraladıkları ikametler ve günübirlik evlerde fuhuş yaptıkları, yakalanmamak için sık sık adres ve telefon numarası değiştirdikleri anlatılarak, çete lideri Elvin A.'nın yönlendirmesiyle Muhammed Ş. ile A.A., Y.K. ve A.S.S.'nin fuhuş için müşteri temin ettiği, 'Hanımağa'nın da fuhuştan kazanılan parayı paylaştırdığı belirtildi

0
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Engin Nurşani babasına 'dolandırıcı' dedi! Şoke eden ifadeler
Gündem

Engin Nurşani babasına 'dolandırıcı' dedi! Şoke eden ifadeler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na övdü dizilen sözde bir türküde "Soyadı da Ali'nin kılıcı gibi, Tayyip'in boynuna vurur inşallah" sözleriyl..
En yakınındaki isim açıkladı: Abdullah Gül'ün çevresindeki isimleri sıkıntı bastı
Gündem

En yakınındaki isim açıkladı: Abdullah Gül'ün çevresindeki isimleri sıkıntı bastı

Abdullah Gül'ün eski danışmanı Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Kayseri'ye ziyaret düzenlemesine ili..
Cübbeli Ahmet Hoca’dan flaş çıkış: Şimdi bu Fox kanalı bile...

Cübbeli Ahmet Hoca’dan flaş çıkış: Şimdi bu Fox kanalı bile...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (533) 313 94 23