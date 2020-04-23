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Aktüel

Erzurum'da sahte izin belgesiyle yolculuk eden 90 kişiye ceza kesildi

Resmi belgede sahtecilikten adli işlem başlatılan 90 kişiye toplam 283 bin 500 lira idari para cezası uygulandı

2020-04-23 10:11:00 -
Erzurum'da sahte izin belgesiyle yolculuk eden 90 kişiye ceza kesildi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da sahte seyahat izin belgesiyle yolculuk eden 90 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge kapsamında kentte araç giriş-çıkış kısıtlaması sürüyor.

Kentin giriş ve çıkış noktalarında denetim yapan polis ekipleri, 90 kişinin seyahat izin belgelerinin sahte olduğunu tespit etti.

Resmi belgede sahtecilikten adli işlem başlatılan 90 kişiye 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 283 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

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