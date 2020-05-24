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Aktüel

Erzurum’da polisten bayram uygulaması

Ramazan bayramının ilk gününde Erzurum’da polis şehrin giriş ve çıkış noktalarında uygulamalarını artırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 12:57:30 -
Erzurum’da polisten bayram uygulaması

Ramazan bayramının ilk gününde Erzurum’da polis şehrin giriş ve çıkış noktalarında uygulamalarını artırdı.


Bayram süresince uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen uygulama nokralarında kısmen yoğunluk yaşandı. Sürücülerin ateş ölçümlerinin yapılmasıyla birlikte maske takmaları ve trafik kurallarına riayet etmeleri konularında uyarılar yapıldı.


Yaşam tünelinde video izleterek sürücüleri bilgilendiren polis ekipleri arama köpeği Dük yardımıyla ile Tır’larda arama yaptı.

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