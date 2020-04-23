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Aktüel

Erzurum'da polislerden 23 Nisan doğumlu çocuklara yaş günü sürprizi

2020-04-23 15:08:07 -
Erzurum'da polislerden 23 Nisan doğumlu çocuklara yaş günü sürprizi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da polis ekipleri, doğum günün 23 Nisan'a denk gelen çocukların evlerine yaş pastalarla giderek hem bayramlarını hem de doğum günlerini kutladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla doğum günü 23 Nisan olan çocukların evlerine yaş pasta götürdü.

Sürpriz karşısında şaşıran çocuklar ve aileleri polis ekiplerine teşekkür etti.

Polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak çocukların doğum gününü kapılarının önünde kutladı.

Ziyaretlerde çocukların evlerinin kapılarını da 23 Nisan dolayısıyla süslediği gözlendi.

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