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Aktüel Erzurum'da "Palandöken'den Uzundere'ye 1. Ulusal Doğa ve Su Sporları Festivali" tamamlandı
Aktüel

Erzurum'da "Palandöken'den Uzundere'ye 1. Ulusal Doğa ve Su Sporları Festivali" tamamlandı

Tortum Gölü'nde 2 gün süren festival renkli görüntülere sahne oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-04 12:39:42 -
Erzurum'da "Palandöken'den Uzundere'ye 1. Ulusal Doğa ve Su Sporları Festivali" tamamlandı

ERZURUM (AA) - Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü'nde düzenlenen "Palandöken'den Uzundere'ye 1. Ulusal Doğa ve Su Sporları Festivali" tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder Kayak Merkezleri AŞ Genel Müdürlüğü koordinesindeki festivalde 2 gün boyunca rafting, kano, su jeti, at safari, çadır kampları, off-road, dağcılık ve su sporları yarışlarının yer aldığı aktiviteler gerçekleştirildi.

12 ilden davetlilerin katıldığı festivalde düzenlenen yarışlara katılanların mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu.

Ejder Kayak Merkezleri AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gün boyunca birbirinden farklı organizasyonların düzenlendiğini söyledi.

Bu sporların Erzurum'da da yapılabildiğini göstermek istediklerini belirten Bağrıyanık, "Şu an festival alanında Türkiye şampiyonları ve Türkiye'nin önemli sporcularını konuk ediyoruz. Palandöken, şehrimizin en önemli turizm potansiyellerinden biri. Diğer taraftan da Uzundere de hem yazıyla hem de kışıyla önemli bir potansiyel. Turizm açısından iki önemli ilçemizi bu organizasyonla birleştirmeyi hedefledik. Buna da '1. Ulusal' diyerek önümüzdeki senelere atıfta bulunduk."

Bağrıyanık, festivalin gelecek yıllarda Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle devam edeceğini sözlerine ekledi.

- Festivale 12 ilden davetliler katıldı

Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak da ilçe olarak doğa ve ekstrem sporları açısından güzel parkurlara sahip olduklarını kaydetti.

İlçenin tanıtımı açısından önemli bir festival olduğunun altını çizen Aktoprak, festival alanında su sporlarının yanı sıra katılımcıların doğanın farklı nimetlerinden de faydalanabildiğini aktardı.

Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulüp Başkanı Lokman Toptaş ise festivalle kentte sadece kış sporlarının yapılmadığını, motorlu sporların da yapılabileceğini kanıtlandıklarını aktardı.

Toptaş, festivale 12 ilden katılımın olduğunu ifade ederek, benzer etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulundu.


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